89-aastane endine F1-pealik saab endast 45 aastat noorema naisega lapse

Inglase ja 44-aastase naise esiklaps sünnib suvel. Šveitsi väljaandega Blick vesteldes viskas Ecclestone nalja, et tal ja Flosil oli pärast mehe F1-sarjast taandumist harjutamiseks piisavalt aega.

Ecclestone'il on tütred Petra, Tamara ja Deborah, kellest viimane tähistas hiljuti 65. sünnipäeva. Itaalias sündinud Tamara on 35- ja Petra 31-aastane, nende emaks on 61-aastane Horvaatia endine modell Slavica Radic.