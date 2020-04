Süüdi pole koroonakriis: Venemaa laskesuusatamisel on raha otsa saanud

Alaliidu tegevjuht Sergei Golikov märkis uudisteagentuurile TASS, et Venemaa laskesuusatamiseliidul on raha otsas. Golikov näitabki näpuga Dratševi suunas, kes on tema hinnangul maksnud töötajatele näiteks liiga kõrget palka. Kui suur on võlg, ta ei öelnud.