Selgus ala vahetanud murdmaasuusatamise olümpiavõitja salajane abiline

Expressen võttis Chabloz'ga ühendust ning 52-aastane šveitslane tunnistas, et on Nilssonit aidanud. Chabloz on viimased kümme aastat töötanud Östersundis noorte laskesuusatajatega, kuid 1. maist alustab ta tööd Rootsi koondise lasketreenerina. Sportlasena osales ta biatlonis neljal taliolümpial.

26-aastane Nilsson on Rootsi viimaste aastate parim ning läbi aegade üks edukamaid murdmaasuusatajaid. Olümpiamängudelt on tal ette näidata üks kuld-, kaks hõbe- ja kaks pronksmedalit. Lisaks on tal seitse MM-medalit, millest kaks kuldsed. MK-etappidel on ta individuaalselt poodiumile jõudnud 41 korda.