Biatlonikuninganna Wierer katsetab koduperenaise rolli: teen süüa ja joon veini, kuigi viimane on päris igav

Rootsi väljaandega Expressen vestelnud Wierer rääkis, et koroonakriisist räsitud Itaalias on olukord absurdne. «Tundub, nagu elaksime filmis. Kohutavas õudusfilmis, kus sul pole asjade üle kontrolli. Me ei tea, kui kaua peame niimoodi koju jääma. Mõistagi on tegemist stressirohke ajaga.» Wiereri sõnul on nii tema kui ka tema pere tervis hea.

Kolmekordne maailmameister tunnistas, et tänu karantiinile on tal väga palju vaba aega, kuid seda pole suurt millegagi sisustada. «Katsetan koduperenaise rolli. On asju, mis meeldiksid mulle rohkem, aga mis seal ikka. Teen süüa ja joon veini - vähemalt need asjad meeldivad mulle. Veini joomine on alati tore viis aega veeta, kuigi see on päris igav.»

29-aastane Wierer on tiitlivõistlustelt võitnud tervelt 12 medalit. Olümpiamängudelt on tema auhinnakapis kaks pronksi, mis on saadud segateatesõitudest.