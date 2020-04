Vormelitiimid seisavad silmitsi finantskriisiga, tippsõitjad on nõustunud palgakärpega

Tänavusel vormel 1 hooajal on koroonaviiruse tõttu lükatud edasi kuus etappi (Bahrein, Hiina, Holland, Hispaania, Vietnam ja Aserbaidžaan) ning kaks (Austraalia ja Monaco) on tühistatud. Praeguse seisuga algab hooaeg alles 14. juunil Kanadas Montrealis.

Vormelimaailma tipptiimi Red Bulli nõustaja Helmut Marko on öelnud, et viis ärajäänud etappi tähendavad meeskondadele 100 miljoni suurust tagasilööki. Teisisõnu: meeskondi on juba praegu tabanud finantskriis ning peamine eesmärk on keerulisel ajal toime tulla, kirjutab vormeliportaal PlanetF1.