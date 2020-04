Robert Täht: sportlasena on karantiini ehk veidi kergem taluda

Selle nädala kolmapäevani õnnestus Itaalia klubi Perugia hingekirja kuuluval eestlasel siiski veel trenni teha, kuid nüüd kadus ka see variant, mistõttu tuleb kõik ööpäevas olevat 24 tundi veeta kodus nelja seina vahel.

Eesti võrkpalliliit püüdis armastatud koondislase reede õhtul aga pooleks tunniks virtuaalsel teel kinni, et lasta siinsetel fännidel nurgaründajale küsimusi esitada. Postimees toob siinkohal teieni pooletunnise vestluse parimad palad.

Tippsortlase elu on ka tavaolukorras üpris rutiinne. Kas see aitab praegu kodus istumisega kergemini hakkama saada või tunned siiski pallitrennidest ja meeskonnakaaslastest puudust?

«Keeruline on ikka, kuna see on tugev elumuutus. Mingeid mänge ju ei toimu ja tuleviku osas on teadmatus. Kui võtta ainult see kodus istumise osa, siis sportlane, kes sellist eluviisi elab, on sellega ehk tõesti rohkem harjunud kui tavainimene, kes käib 8st 17ni tööl. Ehk mingis mõttes leevendab see olukorda küll.

Millist muusikat kuulad kodus puhkehetkel, mida aga enne tähtsat mängu?

«Kodus kuulan kõike läbisegi, kindlat stiili pole. Aga enne mänge on minu vaieldamatu lemmik Eminem.»

Kui vanalt teadsid, et tahad saada võrkpalluriks?

«See tekkis suhteliselt varakult: 10-11-aastaselt, kui tulid esimesed Eesti meistritiitlid, oli see teadmine juba olemas. Aga mingi vanus kadus see ka ära: pean silmas Audentesesse mineku aega ja sealset esimest aastat. Siis oli küll siht silme eest, aga puudus arusaam, et mida on vaja teha, et saada võrkpalluriks.»

Millest unistad seoses võrkpalliga?

«Unistused ja eesmärgid on minu jaoks samad. See hooaeg olnuks selles klubis võimalik mitmeid suuri asju korda saada, kuid paraku sai hooaeg kiire lõpu. Kindlasti oli üheks neist Itaalia meistritiitel ja põnevam eesmärk Meistrite liiga võit.»

Kui internet maamunalt kaoks, siis millega sisutaksid oma koroonakarantiini ja kaua vastu peaksid?

«Telefoniühendus ju jääks ehk kindlasti sisustaksin aega sõprade ja lähedastega suheldes. Ostsin paar nädalat tagasi karantiini tõttu omale PlayStationi ehk ilmselt leiaksin ka sealt tegevusi. Loeksin ka raamatut, aga kuna kasutan e-lugerit, siis internetita oleks raske raamatuid alla laadida. Vastu peaksin aga nii kaua kui vaja.»

Kes on kõige võimsam mängija, kellega oled koos mänginud?

«Füüsiliselt on kõige võimsam mängija kindlasti Wilfredo Leon. Jõusaalis see ehk ei kajastugi, aga palliplatsil näevad seda kõik, kes vähegi mängu vaadanud. Selle mehe õlg ja hüpe on ikka midagi muud.»

Itaalias pole hooaega veel lõppenuks kuulutatud, kuid Euroopas on ka riike, kes on koroona mõttes tunduvalt «leebemas seisus», näiteks Belgia, kes pille kotti pakivad. Mis su kõhutunne ütleb Itaalia osas?