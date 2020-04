Itaalia jalgpalliliidu president: Juventus ei soovi pooliku hooaja ees tiitlit

«Meie peamine eesmärk on hooaeg lõpuni mängida. Idee on hooajaga jätkata 20. mail või juuni alguses ning lõpetada juulis. Juttu on olnud ka augustist ja septembrist, kuid ma ei tahaks teha järgmise hooaja pealt kompromissi, et päästa tänavust,» ütles Gravina TMW raadiole.