Bayern pikendas peatreeneriga lepingut

Flick on Bayerniga võitnud 21 matšist 18 ning teeninud klubi presidendi Karl-Heinz Rummenigge poolehoiu. «Klubi on tema tööga väga rahul. Meeskond on tema juhtimisel arenenud ning mängib atraktiivset jalgpalli, mis toob ka tulemust,» sõnas Rummenigge.