Madridi Reali staarid on Evertoni soovinimekirjas

Ancelotti juhendamisel olid Bale ja Rodriguez Realis põhimängijad, kuid nüüd on mõlemad vasakujalgsed mängumehed langenud pingile. Ancelotti teab, et mõlema mängija soetamine on keeruline ülesanne, kuid itaallane loodab, et kui suudab neist vähemalt ühe Evertoni meelitada, siis teine järgneb.