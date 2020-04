Eesti laskesuusataja kaalub pärast Pekingi olümpiat karjääri lõpetamist

«Raske on ette ennustada sportlaskarjääri pikkust ja ka eraelu. Sport ja elu võib olla väga ettearvamatu tervise või materiaalse kindlustatuse poolest,» ütles Gaim intervjuus leheküljele sisbaltics.eu . «Minu praegune eesmärk on teha laskesuusatamist vähemalt Pekingi olümpiani. Selle sihi võtsin endale siis, kui olin õige noor. Sealt edasi pole ma tahtnud etteruttavalt mõelda, ilmselt tuleb jätkamise otsus siis teha.»

Ta jätkas: «Püüdlen alati parimate tulemuste ja kohtade saavutamise poole, et ennast igal võistlusel ja hooajal ära realiseerida. Eraelu on palju seotud sportlaskarjääriga. Soovin kindlasti lõpetada ülikooli ning luua pere.»

Lisaks rääkis Gaim, et tema sportlaskarjääri on seganud erinevad probleemid. «Olen käinud operatsioonidel ja jätkanud treenimist. Olen võidelnud depressiooniga ja toitumisprobleemidega,» ütles laskesuusataja, lisades, et keerulistel aegadel on olulisel kohal olnud lähedaste ja spetsialistide toetus.