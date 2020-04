Noortekoondised otsivad eriolukorras stabiilset töörütmi

«Vaatamata ebatavalisele olukorrale soovime koondistes tavapäraseid protsesse jätkata. Treenerid on omavahel ülesanded ära jaganud ning mängijate ja klubidega suheldakse aktiivselt. Koondislastele on vastavalt vajadusele koostatud treeningkavad, nende tegemistel hoitakse silma peal ja antakse ka individuaalset tagasisidet,» sõnas jalgpalliliidu tehniline direktor Janno Kivisild. «Siinkohal tuleb kiita klubisid, kes on suure töö ära teinud ja mängijaid hästi instrueerinud. Me jagame omakorda juhtnööre ning üritame klubidega suheldes leida parimat varianti mängijate jaoks.»

Tüdrukute U15 koondise peatreener Kätlin Hein sõnas, et mängijatele anti esialgu aega, et uue elurütmiga harjuda, kuid nüüd käib aktiivne töö koondislastega suhtlemisel ja informatsiooni jagamisel. «Me ei tahtnud esimestel nädalatel mängijaid infoga üle koormata, sest neil oli vaja ka uue koolikorraldusega kohaneda. Nüüdseks oleme omalt poolt lisaks juhistele treenimiseks saatnud ka lisaülesandeid. Tagasiside saamiseks koostasime küsitluse, kus uurisime, milliste kavade järgi ja kui intensiivselt hetkel trenni tehakse. Väga suures osas on klubide poolt treeningplaanid koostatud, nii et meie fookuses on mängijatele midagi veel lisaks pakkuda,» kirjeldas Hein lühidalt koondise töökorraldust.

Hein lisas, et mängijate motiveerimine on praegusel hetkel esmatähtis. «Rõhutame neile seda, et enese distsiplineerimine praegu annab eelise tulevikus ja aitab olukorra normaliseerudes kergemini treeningrütmi naasta,» märkis Hein.