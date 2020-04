Taanis sündinud Eesti jalgpallur Kuressaares: pean ennast viikingiks

«Kuna pean ennast ise ka viikingiks, siis mulle sobis see (liitumine Kuressaarega – toim) väga hästi,» rääkis Schjønning-Larsen klubi koduleheküljele . «Samas muidugi mõtlesin ka enne, kui selle sammu tegin. Kui liitumisettepanek tuli, kulus otsustamiseks üks päev. Minu jaoks on oluline mängida kõrgeimal tasemel ning kui on olemas treener, meeskond ja klubi, kes minusse usuvad, siis tahan kindlasti anda oma parima.»

Schjønning-Larsen on Kuressaare koosseisus ainus mängija, kes ei räägi eesti keelt. Inglise ja taani keeles suhtlev mängumees tunnistab, et seni on talle valmistanud raskusi just taktikalistest treeningutest aru saamine. «Aga kõik kutid on olnud siin mõistvad, nad on minuga vajadusel rääkinud ja tõlkinud, kui mul on seda vaja olnud. Väljakul on kommunikatsioon toimunud väga hästi,» lausus Schjønning-Larsen.