VIDEO ⟩ Eesti epeevehkleja teeb koroonakriisi epitsentris kodustes tingimustes trenni

Kirpu ütles hiljuti: «Tahan öelda, et kuulun nende inimeste hulka, kes alguses olid probleemi suhtes väga skeptilised. Rääkisin, et see on jama ja tegemist on tavalise gripiga ning ei uskunud, et sellest tuleb midagi tõsisemat. Me jätkasime treeningutega, reisisime ja osalesime võistlustel ning kõik tundus märkamatu.

Tunnetasin ohtu, kui olime võistlemas Budapestis ning kuulsime, mis toimub Lombardias. Olime kõik šokis. Kuidas pannakse kõik kinni? Kuidas saame koju? Mida teha? Mitme päeva pärast õnnestus meil Milanose naasta. Jah – tänavatel pole rahvast, jah – linn on välja surnud, jah – linn on tühi, jah – istumine karantiinis, jah – me ei käi kuskil. See on nii tõsine ning see on kohutavalt igav. Samas on see meie igaühe vastutus. Saan aru, et seda on vaja teha. Sellepärast peame olema kõigeks valmis, sest see olukord on hetkel aktuaalne.