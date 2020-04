Simona Halep leidis Wimbledoni turniiri ärajäämises ka midagi positiivset

Esialgu on WTA kehtestanud mängupausi juuli keskpaigani, kuid Halepi hinnangul võib see venida pikemaks. «Olen oma peas kõige hullema stsenaariumina kujutanud seda, et kogu hooaeg tühistatakse. Saame sellest üheskoos jagu, kui kuulame, mida meile öeldakse, ja püsime turvaliselt kodus,» jätkas ta.

«Praegu arvan, et mängupaus kestab kauem kui juulini. Loodetavasti saame mängida USA lahtistel (31. august – 13. september), kuid see pole sugugi kindel, sest New Yorgis on praegu keeruline olukord,» ütles tennisist, kelle auhinnakapis on lisaks 2019. aasta Wimbledoni tiitlile veel 2018. aasta Prantsusmaa lahtiste karikas.