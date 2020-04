UEFA president: Meistrite liiga play-off võib toimuda uues formaadis, tšempion peab selguma hiljemalt augustiks

Ideaalis loodab UEFA siiani, et mängude saab ühele poole juuni lõpuks. Seniseid arenguid vaadates tundub see aga ebareaalne. «Nii Meistrite liiga kui ka Euroopa liiga peab olema lõppenud kõige hiljemalt 3. augustiks,» ütles Ceferin ZDF-ile viimase piiri.

Millised on aga võimalikud lahendused, kui aega napib? «See on erakordne olukord, mistõttu oleme kuupäevade ja algusaegade osas paindlikud. Kui kriis lõppeb, oleme valmis alustama,» arutles UEFA president.

«Võimalik, et jätkame praeguse süsteemi järgi. Aga pole välistatud, et piirdume neutraalsel väljakul ühemänguliste play-off´idega. Laual on võimalus kaheksa või nelja võistkonnaga finaalturniiriks.»