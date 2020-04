President Trump usub, et spordisõbrad saavad peagi oma tahtmise

President Trump kohtus videokonverentsil nii NBA, NHLi, NFLi, MLSi kui veel kaheksa erineva spordiala juhiga, et arutada nende olukorda praeguses seisus. Kõige suurem mure oli muidugi liigade toimimine eriolukorras.

«Ma soovin, et fännid saaksid staadionitele naasta,» sõnas Trump pärast vestlust. «See juhtub kohe, kui me oleme taas valmis ja oht möödunud. See peab juhtuma nii kiiresti kui võimalik, sest nii mängijad kui ka fännid soovivad taas nautida sporti.»