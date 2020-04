Jalgpallurid peavad koroonapandeemia kiuste platsile jooksma: väldime kehakontakte, äkki on vastasel viirus?

«Mäng on muutunud, sest enam ei lähe me 50:50 olukordadesse sama intensiivselt kui varem. Üritame kehakontakte vältida,» vahendab Eurosport Deportivo Las Sabanase väravavahti Carlos Mosquerat.

Puurilukk ei salga, et mängijaid saadab pidev äng: «Hirm kogu maailmas toimuva üle püsib pidevalt mõtteis. Mentaalselt pole me mängimiseks valmis, mõtted keerlevad pidevalt selle ümber, et äkki on vastasel koroonaviirus?»