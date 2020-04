Tuleviku jalgpallur unistab koondisedebüüdist: ma ei kujuta ette, kui hea hooaja peaksin selleks tegema

Kas unistad A-koondise debüüdist? Kui reaalseks seda pead?

Kes ei tahaks jõuda A-koondisesse! Mul hakkavad silmad särama, kui kuulen A-koondist mainitavat! Kui Eesti mängis Rahvuste liiga mänge, käisin kõikidel kohtumistel kohal ja see tunne oli vau! Ma ei kujutaks ette, et oleksin seal platsil nende mängijatega, ja ma ei kujuta ette ka seda, kui hea hooaja peaksin tegema, et üleüldse A-koondise nimekirja pääseda... Samas, nagu ütlesin: kuna olen teistest mängijatest nii palju maas, siis ei tunneks ma sinna mitte jõudes, et olen läbi kukkunud. Kui aga peaksin selle saavutama, siis tean, et olen saavutanud lae, sest A-koondis on minu jaoks lagi!

Kas oled pettunud, et sa noortekoondistes nii vähe mänginud oled?

Räägin selle kohta ühe loo. Oli 2018. aasta oktoober, kui jõudsin koju ja vaatasin, et toonane tiimikaaslane Tauno Tekko on mulle helistanud. Imestasin selle üle, sest tavaliselt ta kirjutab mulle Facebooki, mitte ei helista, aga helistasin siis tagasi ja ta küsis, kas ma juba nägin. Ma ei saanud aru, millest ta räägib, aga ta küsis uuesti, kas ma nägin. Küsisin teist korda, mida ma nägema pidin, ja ta vastas nii: „Sõber, me saime U23 koondisesse!“ Mul kukkus telefon maha ja pisarad hakkasid jooksma, tüdruksõber jooksis köögist kohale ja kui kuulis, et jõudsin koondisesse, vastas ta „Lõpuks ometi!“. Minu kui jalgpalluri unistus on alati olnud esindada Eestit: vahet pole, kas see on U13, U23 või A-koondis. Ma tahan lihtsalt selle sinise särgi selga tõmmata! Ja kui ma U23 koondise kutse sain, olin nii-nii õnnelik, see ei lähe mul kunagi meelest.

Aga tulles tagasi küsimuse juurde: ei, see ei häiri mind. Mu elus on olnud need etapid, mis on olnud, ja ilma nendeta poleks ma praegu võibolla siin. Midagi halba on alati midagi head ja vastupidi.

Kui kergelt või raskelt läks välismaalt tagasi tulles kohanemine Eesti kõrgliigaga?

Soomes mängisin tugevuselt kolmandas liigas, aga ma ei olnud seal hea mängija, vaid lihtsalt mängija, kes sai hakkama. Tagantjärele olen mõelnud, kuidas ma olin tookord nii julge, et mõtlesin, et tulen Eesti kõrgliigasse ja saan hakkama! Ütlen ausalt: esimesed kolm kuud oli täielik kaos! Kõik need bussisõidud, vastased, kellega tuli mängida. Imestan, kuidas ma Tuleviku eest üldse platsile sain, kui minu tase mängijana ei olnud aktsepteeritav. Nii et jah, keeruliselt läks kohanemine.

Mis on sinu suurim pluss ja miinus mängijana?