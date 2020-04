Uruguay jalgpalliliit tegi Saksamaa koondise peatreenerist rekordimehe

Tabarezi suurim saavutus Uruguay koondises on kahtlemata 2010. aasta maailmameistrivõistlustel teenitud neljas koht. Aasta hiljem tuli Uruguay tema juhendamisel Lõuna-Ameerika meistriks.

Tabarezi koondamine tähendab, et kõige pikaajalisem koondisetreener on Löw, kes asus Saksamaad juhendama 12. juulil 2006. aastal. Saksamaa tuli Löwiga 2014. aastal maailmameistriks, 2010. aastal alistati kolmanda koha mängus just Uruguay.