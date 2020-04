Tenniseliidu peasekretär koroonakriisist: vajame riigipoolset tuge

«Eks mängijad ja treenerid üritavad kohaneda. Loomulikult on suur löök nii keskustele kui ka klubidele. Ma loodan kogu hingest, et see periood ei ole väga pikk ja saame mingil määral eluga edasi minna,» ütles Hint rahvusringhäälingule.

Ta märkis, et tennisehallide majandamine on muutunud keeruliseks. «Loomulikult on see kõigile raske ja vaja on riigipoolset tuge, et hallid selle üle elaks,» lisas Hint