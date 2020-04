FIFA koostab juhised palgakärbetega seotud kaebuste lahendamiseks

Jalgpalliliit koostab juhised klubidele ja jalgpalliorganisatsioonidele, kes soovivad koroonaviiruse pandeemiast tingitud mängupausi ajal minna mängijate teenistuse kallale. Reuters kirjutab, et jalgpallurite palgakärbete küsimus on muret tekitanud Inglismaal, kuid näiteks Saksamaal ja Hispaanias on mängijad sissetuleku vähenemist aktsepteerinud.