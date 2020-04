Burkina Faso sportlane sihib 1995. aastast püsinud maailmarekordit: see pole inimvõimete piir

Zango hüppas Dohas parimal katsel 17.66 meetrit, kaotades USA kolmikhüppajatele Christian Taylorile (17.92) ja Will Claye’le (17.74). Toona oli 17.66 nii Zango isiklik kui Aafrika rekord, nüüd on 26-aastane mees seda 11 sentimeetri jagu parandanud.

«Kui saabusin kodumaale lennujaama, siis seal oli palju rahvast, kõik olid nii õnnelikud. Laulsime koos rahvushümni. See on mälestus, mida ma ei unusta kunagi,» ütles Zonga rahvusvahelisele kergejõustikuliidule.

Sportlaskarjääri alguses taekwondoga tegelenud Zonga tahab nüüd oma nimele kolmikhüppe maailmarekordit, milleks on 18.29 ja kuulub aastast 1995 britt Jonathan Edwardsile. «18.29 on hea, kuid usun, et see pole inimvõimete piir. Kui minust saab maailmarekordi omanik, siis olen endast kõik andnud,» lausus Zonga.