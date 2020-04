Jalgpalliliit kasutab sunnitud mängupausi väljakute hooldamiseks

«Hetkeseis on loomulikult tavapäratu, sest võistluseid ei toimu ja jooni pole mõtet teha, kuid tööpõld on lai. Väljakutel koormust pole, kuid meie töörütm on säilinud ning tegeleme igapäevaselt sellega, et meistrivõistluste jätkumisel oleks väljakud heas seisus,» sõnas Lilleküla jalgpallikeskuse juhataja Targo Kaldoja.