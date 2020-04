Leclerc: minu iidol oli Schumacher, kuid parim oli Senna

«Schumacher oli mulle iidol. Ma arvan, et oli paljudele,» ütles Leclerc portaalile gpfans.com. «Ma olin noor, kui Schumacher domineeris. See oli muljetavaldav. Ma vaatasin kogu aeg võistlusi ning eriti jälgisin Ferrarit – ilmselgelt oli see Michael, kelle pärast seda tegin.»

Leclerc saavutas mullu debüüthooajal Ferrari ridades üldarvestuses neljanda koha, edestades tiimikaaslast Sebastian Vettelit. Lisaks teenis Leclerc kaks etapivõitu, triumfeerides Belgias ja Itaalias. «Kannatlikus on asi, mis on väga oluline ja mille nimel olen pingutanud. Olen koos Ferrariga õppinud, et mul on seda vaja,» ütles Leclerc.