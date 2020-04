Janar Talts: köögipoolt korras hoida on palju raskem kui mängida

2019. aasta kevadel ketsid varna riputanud endine koondislane leidis rakendust Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna spordidirektorina. Hooaja esimene pool kulges peamiselt uut ametit õppides, vähehaaval hakkas töö üha enam käppa saama.

«Ega ma ise ka ei teadnud, kuhu satun,» kerib Talts ajaratast tagasi. «Üritasin igal pool meeskonnale abiks olla. Robert Peterson tuli mänedžeriks, tema oli tubli ja kohustundlik – ajas paberimajandust. Proovisin nõu ja jõuga kaasa aidata, toetajatega suhelda ja mõelda, erinevaid variante nii mängijatele kui ka turunduses. Saime poole hooaja peal tiimi päris hästi veerema.»

Kogenud mängumees vähemalt esialgu ühelegi mängijale mentoriks ei kippunud. Peamine ülesanne oli vastutada selle eest, et meestel oleks kõik vajalik trenniks ja mängudeks olemas. Ust kinni Talts aga kellegi ees ei löönud, vajadusel jagas ta oma tarkusi.

«Eks ikka üritan neid aidata. Minu jaoks on oluline, et paremad vennad jääksid meile või läheksid välismaale. Peamine, et nad karjääriredelil üles poole roniks. Meie oleme hüppelaud edasiseks,» selgitab endine keskmängija oma nägemust.

Töö pole aga kergetekillast: «Nägin nüüd korvpallimeeskonna köögipoolt – kuidas võistkond üles ehitatakse ja kuidas see toimib. Mängijana ütlesin lihtsalt Meelis Pastakule: «Kuule, tosse on vaja, too!» Oli hea lihtne. Tegelikult on see väga raske töö. Nõuab palju finantsi, et meestel oleks hea.»

Ta lisab: «Kindlasti on lihtsam ise mängida kui praegust tööd teha. Treeneriamet on ilmselt veel karmim. Kunagi mängisin Saša Obradoviciga koos ja järgmisel hooajal hakkas ta mu treeneriks. Küsisin talt, et kas nüüd on elu lihtsam, ei pea enam kaks korda päevas trennis käima. Ta naeris ja ütles: «Oled sa hull?!» Köögipool on ikka kordades raskem. Põhimõtteliselt 24/7 töö.»

Sellele vaatamata jääb Talts debüüthooajaga uues ametis väga rahule. Kui majandusseis seda lubab jätkaks ta Tartus hea meelega samas rollis. «Paneks hea meelega edasi, ühe aasta pealt alla küll ei annaks,» kinnitab korvpallilegend.

Erinevalt mõnest teisest Eesti klubist on taaralinlaste seis enam-vähem korras, tiim jääb Taltsi sõnutsi üsna kindlalt pinnale. «On vara öelda, kes meid edasi toetab, kes mitte. Kõigil on raske. Praegu ei oska öelda, millise korvpallivõistkonna Tartu välja paneb, aga 98-protsendilise tõenäosusega meeskond eksisteerib. Meie kasuks räägib oma tugeva püramiidi olemasolu.»