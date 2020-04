Tiimipealik näeb kuni nelja meeskonna kadumist kuninglikust vormelisarjast

Vormel 1 sarja 2020. aasta hooaja 22 plaanipärasest stardist on kaheksa esimest seni tühistatud või edasi lükatud. «See on potentsiaalselt laastav meeskondadele ja kui see on laastav piisavale arvule tiimidest, siis on see äärmiselt suureks ohuks kogu vormel 1 sarjale,» ütles Brown Suurbritannia rahvusringhäälingule, vahendab BNS.

Brown märkis, et kõik meeskonnad on nõustunud alandama 2021. aasta eelarvelage 175 miljonilt dollarilt 150 miljonile dollarile (138,7 miljonile eurole – toim). Ta lisas, et tegelikkuses võib vaja minna eelarve täiendavat alandamist, et tulla toime koroonaviirusest tugevalt mõjutatud hooaja tagasilöökidega.

«Kas võin ette näha – arvestades maailmas toimuvat ja kui me ei haara olukorral äärmiselt agressiivselt otse sarvist – kahe meeskonna kadumist? Jah,» ütles Brown. «Tegelikult näen isegi nelja meeskonna kadumist, kui olukorda ei lahendata õigel viisil.»