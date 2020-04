Andres Sõber: Kristo Saage on Eesti üks aegade paremaid viskajaid

«Ma arvan, et ma ei valeta, kui ütlen, et Saage on Eesti üks aegade paremaid viskajaid. Kui sinna nimekirja Kuusmaad ja Kullamäed panna, siis Kristo kuulub nende hulka. Vaata et on mõnda meest vahel isegi ületanud. Tema mängutunnetus ja eriti see viskamise värk on ülimalt vägev. Tema puhul võib küll öelda, et ta on superandekas,» muljetas Sõber, vahendab korvpalliliidu kodulehekülg.