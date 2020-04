Eesti võrkpallur meenutab: algul oli trennis käimine poolsunniviisiline, aga siis tekkisid sõbrad

Raadik käis noorena ka jalgpallitrennis, koolis mängis lisaks korvpalli. «Palusin emal ka meenutada, et kuidas see asi oli. Jalgpallis käisin lisaks vollele, aga see kaua ei kestnud ja üsna kiirelt läksin võrkpalli juurde ära. Miks? Isa, tädid, õde – kogu isapoolne suguvõsa tegeles võrkpalliga ja see mõjutas kõvasti,» ütleb hetkel Tuneesias sealse liiga jätkumist ootav nurgaründaja.