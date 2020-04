Valgevene jääbki vastuvoolu ujuma? Ka jalgpalli esiliiga plaanib alustada

Seda vaatamata asjaolule, et Valgevenes nõutakse üha häälekamalt jalgpalliliiga peatamist. Näiteks eelmise nädala lõpus peetud vooru mängudele jätsid paljude klubide fännid minemata ning tulemuseks oli rekordiliselt väike pealtvaatajate arv - terve vooru peale kokku vaid veidi üle 1200. Spordiportaali Pressbol kolumnis pakuti, et kohe-kohe tuleb teade mängude peatamisest.

Valgevene president Aleksandr Lukašenka on veidi aega tagasi öelnud, et viin ja saun hävitavad viiruse. Riigis on koroonaviirusesse nakatunud 700 inimest ja surnud 13.