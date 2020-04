Võrkpallinaiskonna uus peatreener nimetas esialgse koondise

Peatreener Micelli sõnul on esialgne plaan võimalusel esimeseks laagriks koguneda juunis, misjärel jätkuks ettevalmistus valiksarjaks juuli teises pooles. «See on plaan, kuid eks hetkel on kõik veel üsna ebakindel, sest keegi ei tea, millal olukord normaliseerub. Aga mingi plaan peab olema ja mängijad peavad tegevuses olema,» rääkis Micelli. «Olen kogenumate mängijatega suheldes aru saanud, et nad on väga motiveeritud ja teevad ka praegu kodustes tingimustes isuga trenni. Muidugi tahaksime kõik saalis kohtuda, aga me kõik püüame teha, mis on meie võimuses.