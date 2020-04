Soomlane on klubiga raksu läinud? Markkanen on rahulolematu ja soovib Bullsist lahkuda

Chicago Sun-Timesi ajakirjanik Joe Cowley murrab pead: «Tõenäoliselt toimuvad Chicago Bullsi organisatsioonis muudatused. Kas need teevad Lauri Markkaneni õnnelikuks?»

Bullsi juhendaja Jim Boylen ütles enne mängupausi, et soovib tähelepanu ja et mängijad kuulaksid teda riietusruumis. Cowley sõnul Bullsi peatreener ei liialdanud. Bullsi tänavune hooaeg on olnud kõike muud kui head, sest klubi asub 22 võidu ja 43 kaotusega idakonverentsis 11. kohal, play-off’i viiv kaheksas positsioon jääb kaheksa võidu kaugusele. Praegu on ebaselge, kas ja millisel moel hooaeg jätkub.

Paljud mängijad eesotsas Denzel Valentine’iga on Bullsis rahulolematud ja mõni on klubiga koguni raksu läinud. 26-aastane ameeriklane oli esimene mängija Bullsis, kes rääkis avalikkusele, et olukord klubis on Boyleni treeneritiimi juhendamisel läinud rappa.

Chicago Bullsi peatreener Jim Boylen. FOTO: JONATHAN DANIEL/AFP

Cowley kirjutab: «Liigas kolmandat hooaega mängiv Markkanen oli juba enne koroonaviirusest tingitud mängupausi klubis õnnetu. Ta pole Bullsis rahul. Kui klubi organisatsiooni senine suund püsib muutumatuna, näeb Markkanen end pigem mujal.»

Ajakirjaniku hinnangul toimuvad Bullsis lähiajal suured muutused ja praegune klubi peamänedžer Gar Forman on lahkumas. ESPN kirjutas hiljuti, et «Bulls on alustanud ametlikku otsinguprotsessi», mis puudutab klubi tegevjuhtkonda. Aga milline nimetatud otsinguprotsess välja näeb? See on Cowley sõnul selgusetu.

Cowley märgib, et inimesed, kes langetavad Bullsis suuri otsuseid, peavad maksimaalselt pingutama, et rahulolematu Markkanen oleks klubis jälle õnnelik, sest soomlane oleks tulevikku silmas pidades oluline pusletükk Bullsi edurivis. Kuid olukord näib keeruline.

22-aastane ja 213 sentimeetri pikkune ääremängija Markkanen kogus debüüthooajal ookeanitaguses liigas keskmiselt 15,2 punkti ja 7,5 lauapalli mängu kohta. Teisel hooajal olid samad näitajad 18,7 punkti ja 9,0 lauapalli. Praegune hooaeg on sarnane debüüthooajale.