Hispaania jalgpalliliiga president loodab hooaja pealtvaatajate ees lõpuni mängida

Hispaania jalgpalliliiga juhi sõnul ei saa meeskonnad treeningtegevusega alustada kindlasti enne eriolukorra lõppu, mida praegu on Hispaanias pikendatud kuni 26. aprillini. Mängude pidamiseks kuluks veel umbes kuu aega. «Kõikidest variantidest, mida me koos UEFAga oleme analüüsinud, on kõige tõenäolisemad järgmised naasmise kuupäevad: 28. mai, 6. juuni ja 28. juuni. ​Täpset alguaega ei oska aga keegi öelda, sest see sõltub Hispaania võimudest,» selgitas Tabas.