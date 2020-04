Rootsi laskesuusakoondisse pääsenud Nilsson: praegu jääb mul kolm kuni neli märki üles

Murdmaasuusatamisest loobunud rootslanna on nüüd saanud oma otsust rahulikult seedida ning arvab, et tema tulevik kuulub täielikult laskesuusatamisele. «Ma ei kahetse midagi. See teekond saab olema eesmärgipõhiline. Kogu laskesuusapere on olnud väga lahke. See on soe ja mõnus,» sõnas Nilsson. «Ma juba harjutan. Mul oli täna hea treening, kuid mul pole siiani stabiilsust. Praegu jääb mul lasketiiru kohta kolm kuni neli märki üles.»