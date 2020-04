Haiglas praktikal olev Norra suusatäht: lihavõtted pidid vabad olema, aga otsustasin teha lisavahetusi

«Tegelikult pidid mu lihavõtted vabad olema, aga otsustasin teha mõned lisavalved. Praeguses olukorras ei ole minu jaoks midagi tähtsamat,» ütles 2007. aasta sprindi maailmameister Aftenpostenile. «Olen praktikalt õppinud olen, et Norra tervishoiusüsteem on tõesti valmis iga patsiendi eest hoolitsema. Siin pole vahet, kas tegemist on koroonapatsiendiga või mitte. Kõik inimesed, kes haiglas töötavad väärivad imetlust. Ka need, kes koristavad, teevad süüa, hooldavad patsiente. Nende inimeste panus on väga oluline, et me selle kriisiga toime tuleksime.»