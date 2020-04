Klæbo ihkab tagasi sprindirühma, kuid Norras pole koht kindel ka temale

Oma vanaisa Kåre Hösfloti käe all harjutav norralane tegi möödunud hooajal trenni distantsirühmaga, kuid erilist edu ta pikematel suusasõitudel ei saavutanud. Ta võitis hooaja jooksul ühe ühisstardiga 15 km klassikasõidu, sprindivõite tuli aga kaheksa.

Nüüd tuligi 23-aastane norralane välja avaldusega, et ihkab sprindirühma tagasi. «Sprint on see, mida ma tahan kõige rohkem teha ja mis on mulle parim,» sõnas Klæbo.