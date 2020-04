Audenteses tööle asuv Kuusmaa: noortel tuleb viljeleda meeste korvpalli

«Kindlasti on tegemist uue ja põneva väljakutsega. Sellist võistkonda, kus mängijad alles tahavad korvpalluriks saada polegi ma varem juhendanud,» kommenteeris Kuusmaa, kelle üheks eesmärgiks on leida Audentese esindusvõistkonnale võistlusväljund piiri taga.

Kuusmaa lisas: «Minu selge nägemus on, et spordigümnaasiumi korvpallinoored peavad mängima rahvusvahelises liigas. Seda ideed toetab ka alaliit ja spordigümnaasium ning kõik osapooled lubasid anda endast parima, et see saaks realiseeritud.»