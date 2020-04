Liverpooli keskkaitsja kiitis Manchester City mängijaid

Väravavaht: Ederson Moraes (Manchester City) – «Ta on suurepärane väravavaht, kuigi tänavusel hooajal on olnud palju häid väravavahte. Alisson (Liverpooli väravavaht Alisson Becker – toim) on minu arvates endiselt parim, aga Ederson on järgmine.»

Kaitsja: Aymeric Laporte (Manchester City) – «Ta on näidanud, et on meeskonnale oluline mängija. Ta on suurepärane kaitsja. Tegelikult on Laporte väga-väga-väga hea kaitsja. See on ka põhjus, miks Laporte kuulub minu nimekirja.»

Poolkaitsja: Kevin De Bruyne (Manchester City) – «Tundub, et nimetan ainult Manchester City mängijaid. De Bruyne – ma ei pea liiga palju kommenteerima. Kevin on lahe mees ja suurepärane mängija. Fantastiline mängija.»

Poolkaitsja: Heung-Min Son (Tottenham Hotspur) – «Ta on kiire. Ta on tugev. Ta teeb kaitsjate elu väljakul põrguks. Lisaks on tema rünnakute realiseerimine – parema jalaga, vasaku jalaga – lihtsalt suurepärane.»