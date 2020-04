Uued jalgpallikohtunikud peavad eriolukorras toime tulema e-õppega

EJLi kohtunike koolitusjuht Hannes Kaasik sõnab, et veebilahendus (Google classroom) on pakkunud uutele huvilistele paindliku viisi reeglitega tutvumisel. «Enam kui 50 uut kohtunikku on kursust alustanud ning praeguse eriolukorra ajal on e-õpe ainus lahendus. Olgugi, et osalejate töö- ja elukorraldus on erinev, siis enamus tulevastest kohtunikest on siiski leidnud aja ülesannete lahendamiseks.