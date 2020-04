Selgusid meeste võrkpallikoondise kandidaadid, Lüütsepp lisab treeneritetiimi Eesti verd

Koondise uus preatreener Cédric Enard ütles, et keerulises olukorras tuleb teha, mida teha annab. «Tahaksin ideaalis alustada laagrit 22 mängijaga (Renet Vanker ja Märt Tammearu on suvel ajateenistuses) ja siis vaikselt toimetada. Mängijad pole tükk aega treenida saanud ja esialgu on suurem rõhk üldfüüsilise seisukorra parandamisel, et saaks üldse võrkpallimängu juurde minna. Tahtsin esialgse plaani järgi palju aega panna võimalikult paljudele mängijatele, aga olukord on selline, et Kuldiigat ilmselt ei tule ja aega on vähe, peamine eesmärk on siiski valmistuda järgmise aasta Euroopa meistrivõistlusteks,» rääkis Enard tegevuskavast.