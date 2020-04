Soome rallilegendi karjääri ainus vigastus osutus tragikoomiliseks

Üheskoos Jari-Matti Latvalaga on Anttila küll üle elanud mitmeid avariisid ning käinud korduvalt üle katuse, kuid usutluses portaalile rallit.fi sõnas soomlane, et tema ainus «rallivigastus» pärineb 2008. aastast, kui ta suutis hotellitoas õnnetul kombel pildi taskusse visata.

«Olime hotellis, kus oli üks suurem bassein. Ilmselt osutus see liiga kuumaks, sest me istusime seal päris pikka aega, kuniks otsustasin ühel hetkel tualetti minna. Kui ma lõpuks semude juurde naasin, küsisin neilt, kaua olin ära olnud. Nimelt minestasin kuumuse tõttu tualetis ja lõin oma pea vastu kraanikaussi ära. See on mu karjääri ainus vigastus ning seegi ei juhtunud ralli ajal,» lausus Anttila muige saatel.

Oma kauast paarimeest analüüsides jääb Anttila kinni sõna «analüütiline» juurde. «Enda osas ma näiteks ei tunne, et ma analüüsiksin asju üle, aga Jari-Matti on väga eriline ja pedantlik. Ta püüdleb täiuslikkuse poole ega anna endale asu. Ma ei välistaks, et kogu see analüüsimine väsitab teda liigselt. Arvan, et kui ta suudaks asja veidi vabamalt võtta, tooks see endaga kaasa ka paremad tulemused,» sõnas tänavu Toyota ja Tommi Mäkineniga koostööd tegev Anttila.