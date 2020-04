Bayerni president võrdles Müllerit Oktoberfestiga

30-aastane Müller on kogu karjääri mänginud Bayernis. 2008. aastal debüteerinud Müller on klubi särki kandnud 521 mängus, mille jooksul on löönud 195 väravat ning andnud 146 väravasöötu.

«Thomas Müller on kangelane, ta on Müncheni Bayerni sümbol. Hansi Flicki käe all on ta viimastel kuudel jälle õitsema hakanud. Ta annab nii palju väravasööte. Minu hinnangul kuulub ta Bayernisse. Täpselt samamoodi nagu Oktoberfest kuulub Münchenile,» ütles Hainer.