Korvpalliliit käivitas e-spordi liiga, kus võistlevad Eesti klubide mängumehed

«Tekkinud olukorraga tuli kohaneda ja leida kiireid lahendusi, mis pakuksid väljundit nii mängijatele kui korvpallisõpradele. Pärast läbirääkimisi klubide esindajatega jõudsime ühisele otsusele, et PAF liiga muutub virtuaalseks. Kuigi me sel aastal saalikorvpalli meistritiitleid välja ei jaganud, siis vähemalt uues E-spordiliigas saame medalid kaela riputada,» sõnas Eesti Korvpalliliidu liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa.

«Nimeline registreerimine kestab veel homseni, kuid võin kinnitada, et meeskondade koosseisud on tugevad. Paar üllatusmeest on ka,» lisas Ausmaa.