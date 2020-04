Kuulus vutitreener: jalgpallurid pole masinad, keda saab sisse ja välja lülitada

«Öeldakse, et koroonaviirus võib põhjustada südameprobleeme ja enne treeningute jätkamist ongi seetõttu tohtri ülesanne teha kindlaks, et kõik mängijad on valmis. Pallurite südameid tuleb uurida. Tervis pole naljaasi,» ütles Ranieri.

«Itaalia on üle ujutatud, nagu me oleksime sõjas. Suurte linnade haiglad on põlvili surutud. Millal saavad avalikud kohad ja hotellid taas turvaliseks?» küsis ta. Lõpetuseks ütles Ranieri, et ehkki pealtvaatajateta mängimine pole jalgpall, vaid surm, on ta publikuta matšidega nõus, kui see on ainus viis uuesti pallimurule saada.