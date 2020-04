Üheksakordne autoralli maailmameister kiitis Adamot ja tegeleb uue hobiga

Muidugi pole Monacost pärit mees ainult toas. Sebastien Loebi kaardilugejat hoiavad õues rakkes mitmed tegevused. Näiteks nokitseb tšempion aias ja mängib petanki. «Ma ei tegelenud varem aiandusega üldse. Üritasin istutada mõned taimed salati jaoks, kuid see kõik on minu jaoks uus. Mul pole aimugi, mis sellest kõigest lõpuks välja tuleb!»

Elena hinnangul on praeguse kriisi ajal väga tähtis hoida oma vaimset ja füüsilist tervist. «Mõnikord mängin veel PlayStationiga, vaatan televisiooni ja jälgin uudiseid. Kõigi jaoks pole olukord muidugi lihtne. On olemas inimesi, kellel on väiksemad korterid või kellel pole aeda. See on palju keerulisem situatsioon,» ütles kaardilugeja.

Tavaliselt Monacos resideeruv Elena kostis lisaks, et on oma paarimehe ehk Loebiga tihedas kontaktis. Samuti suhtleb ta Hyundai tiimipealiku Andrea Adamoga, kelle käe all nad sõidavad.

«Andrea tahab teada, kas meil läheb kõik hästi. Ta on hea ülemus ja hoiab pidevat kontakti. Me kõik tahame ralliga jätkata, kui selgub, et olukord on turvaline,» ütles Elena.