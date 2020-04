NBA legend pahandas tema jalge alt vaiba ära tõmmanud miljardäriga: arvasin, et oled aus. Tegelikult oled madu

«See ei huvita mind üldse,» lausus Garnett. «Esiteks pole pakkumine siiras ja teiseks juhtus see fännide ja kogukonna surve tõttu. Glenil (Glen Taylor, Timberwolvesi omanik - toim.) ja mul oli enne Flip Saundersi (Timberwolvesi pikaaegne peatreener - toim.) surma kokkulepe, kuid see läks koos Flipiga hauda.

Arvasin, et Glen on aus mees ja ärimees. Ma pole nõus andestama. Minneapolis jääb mulle alati armsaks kohaks, kuid ma ei tee madudega äri,» viitas The Athleticuga vestelnud Garnett 78-aastasele miljardärile.