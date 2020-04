Järgmine hoop rallisõpradele: Keenia WRC-ralli lükati edasi

Keenia üks suuremaid ajalehti Daily Nation kirjutab, et edasilükkamise tingis mõistagi koroonakriis. Millised on ralli uued kuupäevad, peaks Mohamedi väitel selguma tuleval esmaspäeval.

Tegemist on neljanda järjestikuse MM-ralliga, mis on edasi lükatud. Sama saatus tabas ka Argentina, Portugali ja Sardiinia etappe. Viimati sõideti märtsis Mehhikos, mis jäi koroonakriisi tõttu algsest päeva võrra lühemaks.

Keenia edasilükkumine pole mingi uudis. Ütles ju Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen eelmisel nädalavahetusel, et WRC-tiimid ei soovi Mustale Mandrile minna. Põhjus on mõistetav, kuna kriisil pole lõpptähtaega ning võistkonnad baseeruvad Euroopas, mida on koroonaviirus palju mõjutanud.

Esimest korda peeti peaaegu 50 miljoni elanikuga riigis nüüd legendaarset rallit 1953. aastal. Ajaloosõber teab, et samal aastal krooniti Elizabeth II Suurbritannia kuningannaks ning just selle märgilise sündmuse tähistamiseks otsustatigi Keenias autod joonele ajada.

Kõige edukam roolikeeraja on Keenias olnud kohalik legend Shekhar Mehta, kelle arvel on viis triumfi. Tuntud nimedest on sealmail kolm korda tõusnud poodiumi kõrgeimale astmele neljakordne maailmameister Juha Kankkunen ja 1995. aasta tšempion Colin McRae. Muide, Markko Märtin oli Aafrikas parimal juhul neljas. See oli ka ainus kord, kui Eesti autoralli suurmeister Keenias osales.