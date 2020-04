Koroonapandeemia paneb kõva paugu ka järgmisele suusahoojale – lähme ajas tagasi 20 aastat

«Mais koguneb murdmaasuusatamise komitee ja hakkab asju arutama. Parimal juhul peame võistluskalendrit lühendama. Aga tegelikult ei tea me suveni, mis juhtuda võib,» ütles Mignerey VG-le antud intervjuus.

«Peame olema väga paindlikud. Suurim probleem seisneb sellest, et me ei tea, milliseid reegleid tuleb järgida. Viimase hetke ärajätmised lähevad kalliks maksma, seda näitas tänavune Oslo etapp.»

Migerney ei välista, et MK-sari võib sootuks ära jääda. See on siiski kõige mustem stsenaarium. Toome välja mõned võimalikud variandid murdmaahooajaks: