Dopinguarst Mark Schmidti kohtuprotsessi algus venib, advokaat viitab põhiõiguste rikkumisele

Schmidt võeti vahi alla eelmise aasta veebruari lõpus Erfurtis ning püsib trellide taga siiani. Müncheni regionaalkohtu esindaja kinnitas Saksamaa väljaandele MDR, et aastaid sportlasi veredopinguga aidanud doktor ei vabane. Trellide taga on ka tema abiline Dirk Q.

Seega on Schmidt vahi all olnud üle aasta. Pressiesindaja sõnutsi olukord jääb samaks veel üsna pikaks ajaks, sest arsti ja tema nelja abilise, kaasa arvatud isa, kohtuprotsess algab heal juhul sügisel.

Schmidti advokaadi Juri Goldsteini sõnutsi käitutakse tema kaitsetavaga reeglite vastaselt, sest kohtueelne kinnipidamine on väidetavalt veninud liialt pikaks. «Esitame vajaliku taotluse viivitamatult. Konstitutsioonikohus peab selle üle vaatama,» märkis jurist.

145-leheküljelisest süüdistusest selgub, et Schmidt on veredopingu ka keelatud ainetega abistanud tippsportlasti 2011. aastast. Selle eest on ta atleetidelt ja treeneritelt teeninud hinnanguliselt 250 000 eurot sularaha.