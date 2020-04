«Täna kanname maske, et kaitsta ennast. Homme näitame maailmale, kes me tegelikult oleme.»

🇮🇹 In questo momento di emergenza anche un piccolo gesto può diventare qualcosa di grande. Uniamoci tutti e non smettiamo di combattere questa sfida con coraggio. Aiutami a supportare chi non si arrende mai. Fai la tua donazione su nevergiveup.tinaba.it . 🇬🇧In this moment of emergency even the tiniest action can lead to an enormous result. Let’s join together and continue fighting this challenge with courage. Help me support those who never give up. Donate to at nevergiveup.tinaba.it #BeyondTheMask

A post shared by Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) on Apr 10, 2020 at 5:05am PDT