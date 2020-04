Rootsi kettavägilane püstitas kodumaal isikliku rekordi, kuid Tokyo olümpiale see teda ei aita

Kuigi 26-aastane Petersson ületas ka Tokyo olümpianormi (66.00), ei taga too heide talle olümpiapääset. Seda sellepärast, et eelmisel nädalal teatas rahvusvaheline kergejõustikuliit, et 6. aprillist kuni 30. novembrini tehtud tulemused ei lähe 2021. aasta Tokyo olümpiamängudele kvalifitseerumisel arvesse, sest sportlastel on treenimiseks ja võistlemiseks ebavõrdsed tingimused.